Наставник Челси Моурисио Почеттино досрочно завершил пресс-конференцию после разгромной победы над Эвертоном (6:0). Аргентинца раздражали однотипные вопросы журналистов, которые акцентировали внимание на инциденте с пробитием пенальти при счете 4:0. Напомним, что Нони Мадуэке и Николя Джексон пытались наказать Пикфорда с 11-ти метров вместо Коула Палмера, который является штатным пенальтистом в лагере "синих".

Толкотню в штрафной площадке "ирисок" удалось погасить капитану Конору Галлахеру. Палмер, оформив покер, стал вторым лучшим игроком в истории АПЛ с реализацией 9 из 9 пенальти (лучшим был только ивуариец Яя Туре (11/11)). Бывший хавбек Манчестер Сити теперь возглавляет бомбардирскую гонку, имея в активе 20 забитых мячей (как и Эрлинг Холанд). Об удивительном разгроме Миколенко и Ко и роли в нем Михаила Мудрика смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Динамо за 150 тысяч покупает Реброва, Фергюсон приглашает звезду Шахтера, Лобановский и ОАЭ