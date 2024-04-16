Юнацька команда з Манчестера за 5 турів до фінішу стала недосяжною для своїх конкурентів.

Англія, Прем'єр-ліга U-18, Дивізіон "Північ", 22-й тур

Вулверхемптон U-18 – Манчестер Юнайтед U-18 – 1:2

Голи: Маклауд, 19 – Б'янкері, 11, 23

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У матчі 22-го туру АПЛ молодь Манчестер Юнайтед на виїзді зійшлась з Вулверхемптоном. Гості зуміли здобути перемогу над суперником, забивши на один м'яч більше – дублем у складі "червоних дияволів" відзначився уельський нападник Габріеле Б'янкері.

Приємно, що до перемоги долучився етнічний українець Зах Бауманн, який відзначився асистом під час першого гола (наш земляк вийшов у старті і провів на полі 61 хвилину).

Перемога над "вовками" принесла Ман Юнайтед 59 очок – вони стали недосяжними для Манчестер Сіті, який з 43 пунктами йде другими. Таким чином Бауманн і Ко за 5 турів до фінішу стали достроковими переможцями АПЛ U-19 у дивізіоні "Північ".

Нагадаємо, 17-річний Зах народився і виріс у Великій Британії, але його батьки родом з Коломиї. У поточному сезоні він забив 1 м'яч і віддав 1 асист в 14 матчах за команду U-18, а також відзначився 1 голом у 5 іграх за U-21.

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Gabriele Biancheri with the opener! pic.twitter.com/YjOhLPQFmw — utdreport Academy (@utdreportAcad) April 16, 2024