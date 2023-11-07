Легенда Динамо и один из трех украинских обладателей "Золотого мяча" Игорь Беланов сообщил, что France Football исправил ошибку, которая случилась во время трансляции вручения награды в конце октября.

"Друзья, не могу не поделиться новостью. Главный редактор издания France Football Винсент Гарсия отреагировал на инцидент, который произошел во время трансляции церемонии награждения Премии "Золотой мяч"-2023. Связался с пресс-службой, извинился за недопустимую ошибку организаторов, в результате которой на официальном аккаунте в Twitter Гари Линекера противопоставили обладателем ЗМ-1986. И пригласил на церемонию награждения Золотого мяча-2024.

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На каждой площадке всему миру мы будем неустанно напоминать об Украине, ее народе и беде, которую принес нам российский агрессор! Мы должны отстаивать справедливость и защищать свои права на всех фронтах: в спорте, в боях, в дипломатии.

Готов в следующем году приехать вместе с лучшим футболистом 1975 года Олегом Владимировичем Блохиным и использовать возможность участия в церемонии награждения будущего обладателя "Золотого мяча" для того, чтобы донести до мира правду об Украине и украинской позиции! Извинения принял!", – написал Беланов у себя на Facebook.

Напомним, что во время вручения "Золотого мяча"-2023 France Football указал Гари Линекера обладателем награды в 1986 году, хотя англичанин никогда ее не получал. Беланов вместе с Блохиным (1975) и Шевченко (2004) являются тремя обладателями "Золотого мяча" в истории Украины.

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