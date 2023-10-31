"Не хотел затрагивать эту тему, но не могу не отреагировать. Звонят и пишут мне простые ребята с фронта, которые защищают Украину от оккупантов, и задают довольно неудобный вопрос: "Игорь Иванович, а что это было вчера на церемонии награждения "Золотого мяча"? Почему награждать лучшего бомбардира сезона вышли не вы, как обладатель "Золотого мяча" 1986 года, а Гари Линекер? Почему Гари Линекера противопоставили как обладателя "Золотого мяча" 1986 года? Что происходит? О нас в Европе начали забывать? Кто-то решил переписать и футбольную историю?".

Украина "потеряла" один "Золотой мяч" из-за ошибки организаторов - France Football упорно не исправляет конфуз

Уважаемая редакция издания France Football, уважаемый оргкомитет премии Ballon d'Or! У меня с вами замечательные отношения. Мы в апреле этого года сделали замечательное интервью для вашего издания, роскошную фотосессию на стадионе Зимбру в Кишиневе, вы меня месяц назад поздравляли с днем рождения. Но после вчерашнего инцидента вот уже который час от вас нет ни извинений, ни вестей, ни извещений. Пост в Твиттере вы оперативно удалили, а объясниться не желаете?

Я хочу вам напомнить, что я - Беланов Игорь Иванович, - обладатель "Золотого мяча" 1986 года. В Украине, кроме меня, так же обитают еще два обладателя заслуженного трофея: Блохин Олег Владимирович (лучший игрок 1975 года) и Шевченко Андрей Николаевич (лучший игрок 2004 года).

В прошлом году вы любезно пригласили на церемонию награждения Андрея Шевченко, где он выступил с миротворческой речью. Логичным шагом было бы в этом году пригласить Олега Блохина в знак уважения к Украине и украинской футбольной истории.

Мы не всегда имеем время, чтобы следить за мировой футбольной сценой. Мы не всегда можем уследить за спортивными событиями. Если вы забыли, на нашу страну Украину вероломно напал подлый, коварный и беспринципный враг - Российская Федерация. Мы вынуждены сконцентрироваться на защите нашей родины, детей, стариков и женщин.

Всей мировой общественности, редакции France Football, оргкомитету премии Ballon d'Or, FIFA и UEFA мы хотим напомнить об этом вопиющем факте. Чтобы вы не забывали. Не забывали о ветеранах футбола. Не забывали об украинских спортсменах. Их семьях. Родных. Близких. Ведь Украина - это Европа. И мы, украинцы, на стороне добра и света. И не стоит переписывать историю. Как это было сделано вчера на церемонии награждения", - написал Беланов на своей странице в социальной сети

Facebook.

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