Легенда Динамо та один з трьох українських володарів "Золотого м'яча" Ігор Бєланов повідомив, що France Football виправив помилку, яка трапилась під час трансляції вручення нагороди наприкінці жовтня.

"Друзі, не можу не поділитись новиною. Головний редактор видання France Football Вінсент Гарсія відреагував на інцидент, який стався під час трансляції церемонії нагородження Премії "Золотий м'яч"-2023. Зв'язався з пресслужбою, вибачився за неприпустиму помилку організаторів, унаслідок якої на офіційному акаунті в Twitter Гарі Лінекера протитрували володарем ЗМ-1986. І запросив на церемонію нагородження Золотого м'яча-2024 року.

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На кожному майданчику всьому світу ми невпинно нагадуватимемо про Україну, її народ і біду, яку приніс нам російський агресор! Ми повинні відстоювати справедливість і захищати свої права всіх фронтах: у спорті, в боях, у дипломатії.

Готовий наступного року приїхати разом із найкращим футболістом 1975 року Олегом Володимировичем Блохіним та використати можливість участі у церемонії нагородження майбутнього володаря "Золотого м'яча" для того, щоб донести до світу правду про Україну та українську позицію! Вибачення прийняв!", – написав Бєланов у себе на Facebook.

Нагадаємо, що під час вручення "Золотого м'яча"-2023 France Football вказав Гарі Лінекера володарем нагороди у 1986 році, хоча англієць ніколи її не здобував. Бєланов разом з Блохіним (1975) і Шевченком (2004) є трьома володарями "Золотого м'яча" в історії України.

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