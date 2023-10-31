Организатор награды, издание France Football, не помнит фамилии победителей.

Номинанта "Золотого мяча" дважды освистали во время церемонии – Дрогба пришлось сделать замечание

В этом году Гари Линекера пригласили вручить приз Герда Мюллера лучшему бомбардиру сезона. Официальный X-аккаунт (ранее Twitter) "Золотого мяча" презентовал англичанина как победителя награды в 1986 году. На самом же деле Линекер тогда финишировал вторым после украинца Беланова. Именитый форвард сборной Англии вообще никогда не выигрывал "Золотой мяч".

Под публикацией собралась куча комментаторов, которые "взывают" о неточности France Football. Прошло 14 часов, но ошибка не исправлена. Беланов вместе с Блохином (1975) и Шевченко (2004) являются тремя обладателями "Золотого мяча" в истории Украины.

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