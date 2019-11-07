Украинцы в Лиге Европы: Астана Григорчука снова потерпела разгром

4-й тур Лиги Европы 2019/20 не обошелся без представителей Украины, выступающих за рубежом. "Футбол 24" мониторит успехи и неудачи украинцев.

Лига Европы, 4 тур

Группа L

Астана – АЗ – 0:5

Голы: Боаду, 29, 77, Мидтше, 52, Идриси, 57, Хацидиакос, 76

В стартовом поединке игрового дня Астана принимала АЗ. Команда Романа Григорчука была аутсайдером квартета L, не набрав ни одного зачетного пункта после трех туров. В свою очередь голландцы ведут борьбу с Манчестер Юнайтед за первое место группы. К слову, в первом матче АЗ уничтожил Астану со счетом 6:0.

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На 29-й минуте гости вышли вперед – Боаду продавил защитника и отправил мяч в ворота мимо голкипера. В начале второго тайма АЗ снял все вопросы о победителе, забив еще дважды. Мидтше поразил ворота дальним ударом, а Идриси завершил классную комбинацию ударом в пустой угол. Под занавес матча голландцы в течение двух минут отличились еще двумя голами в исполнении Хацидиакоса и того же Боаду.

0:5 – Астана продолжает находиться на дне таблицы с нулем очков. АЗ набрал 8 пунктов и обошел МЮ, который сегодня сыграет с Партизаном.