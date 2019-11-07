Копенгаген – Динамо: Караваев рискует стать антигероем, а Цыганков не реализовал пенальти в матче Лиги Европы

Копенгаген принимает киевское Динамо в 4-м туре ЛЕ 2019/20. Счет и отчет матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Копенгаген – Динамо на "Футбол 24", стартовал 7 ноября 2019 в 19:55. В Киеве эти команды разошлись миром 1:1. Команда Михайличенко продолжала удерживать беспроигрышную серию во всех турнирах, которая составила 11 матчей. Динамовцы, однако, не могли себе позволить поражение, ведь оно с большой вероятностью отбрасывало их на 3-е место. Копенгаген набрал приличную форму. После серии неудачных матчей в датской Суперлиге команда Сольбаккена выиграла на внутренней арене 4 раза подряд (дома забивая не менее 3-х), а также ни в чем не уступила киевлянам на НСК Олимпийский.

Копенгаген – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Цыганков снова, как и против Шахтера в Кубке Украины, вышел в центре, а Караваев справа. Уже на 15-й секунде Александр пробы издалека. Как удар в створ ворот засчитают, но это единственный позитив от такого хода. Шепелев взорвался в центре поля после паса пяткой, однако замешкался с решением, а Вербич выпустил мяч за лицевую. Загубили перспективную контру – получайте в ответ. Бущан ошибся на выходе, хотя его и трогал руками форвард соперника, а Стаге замкнул подачу с левого края. И снова атакуют фланг Караваева и Кендзеры, проходит прострел, но здесь уже Георгий на месте.

Копенгаген – Динамо – видео гола и пенальти

Сидорчук приложился метров с 25-и после подбора – выше. Долгий розыгрыш мяча завершился пенальти. Караваев попадает в высоко поднятый локоть капитана датчан Зеки. Венгерский судья не сомневался, но Цыганков не выдержал бешеного гула трибун и пробил с 11-метровой отметки прямо туда, куда прыгнул голкипер Юнссон. Кендзера выкатил под удар Беседину на линии штрафной, и снова над перекладиной пролетел снаряд. Немного лучше играет Динамо: 56% владения мячом, 7 ударов за первые 20 минут против одного у соперников, но кто же киевлянам виноват – надо эффективнее реализовывать свои атаки, ведь в створ залетело лишь дважды. Зека пробивал издалека, а вот и первый неточный удар хозяев.

Миколенко испытывает проблемы с бедром, постоянно прихрамывая. В Попова грубо сзади врезается соперник – Копенгаген очень жестко действует, пытаясь едва ли не запугать киевлян силовым футболом. Моментами это просто напоминает хоккей или американский футбол. Очень поспешно пробивал Сидорчук и слишком неточно. Сотириу взял и врезался в грудь Шабанову. Максимально противная команда Сольбаккена для динамовцев. Классная игра в касание на половине поля Копенгагена завершается бросанием на ход Караваеву и переводом в центр. Цыганков пытался замкнуть прострел, его останавливали всеми дозволенными и запрещенными методами, но только угловой. Сидорчук пробил после него с лета – Юнссон на месте.

Оригинальный розыгрыш с центра поля после перерыва. Назад на центрбека Динамо, тот забросил в направлении штрафной датчан. Караваев воспользовался ошибкой соперника, но растерялся в чужих владениях - мяч сорвался с ноги. Классно же снова довели до удара киевляне, но что с прицелом?! Вербич пяткой и здесь вывел Караваева в штрафной, а тот в очередной раз пробил куда-то далеко от ворот.