Александрия в компенсированное время вырвала ничью с Сент-Этьеном

В рамках матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы Сент-Этьен не смог одолеть Александрию на Арене Львов (2:2)

Сент-Этьен попытался сразу захватить инициативу, что едва не завершилось голом уже на 3-й минуте: Дубра не справился с нервами, отдав слабый пас назад, а Хазри практически его перехватил – Панькив успел опередить тунисского хавбека в последний момент. Кроме того, в первую декаду первого тайма французы провели несколько подходов к штрафной, но их дебютный удар по воротам произошел аж на 11-й минуте – Аолу метров с 20-ти выстрелил значительно выше. В целом, ничего невероятного гости на старте встречи не продемонстрировали.

Александрия – Сент-Этьен: онлайн-трансляция матча Лиги Европы – как это было

Александрия быстро успокоила игру, накрыв соперника высоким прессингом. Уже через четыре минуты после момента Аолу "желто-чёрные" едва не открыли счёт: Мирошниченко обыгрался с Ковальцом и ворвался на левый край штрафной, после чего выкатил передачу на Банаду – Евгений метров с 12-ти пробил в левый угол, однако Руффье спас Сент-Этьен! На 19-й минуте Банада снова выстрелил в касание с близкого расстояния (классную передачу отдал Лучкевич), но и на этот раз Руффье парировал! На добивании сыграл Ковалец, однако ни этот удар Кирилла, ни его удар на 21-й минуте с левого края штрафной точностью не отличались.

Казалось, что Сент-Этьен притих. Так и было, однако именно "стефануа" на 26-й минуте открыли счёт голам на Арене Львов. Все случилось очень просто: Хазри получил закидушку на ход в штрафную, Панькив его сбил, арбитр назначил пенальти, а сам же Хазри его реализовал – 0:1. Обидно.

На 29-й минуте удвоить преимущество французов мог Берич, но крученый выстрел Роберта метров с 25-ти пролетел рядом с правой девяткой. Александрия ответила угловым на 35-й, когда подачу на дальнюю штангу замкнул Банада, однако Руффье поймал мяч – Сент-Этьен сразу же огрызнулся выстрелом Юссуфа с отскока метров с 22-х (мимо), а затем добавил ударом Нордена с такого же расстояния (ещё более неточно). В целом, последние 15 минут первого тайма прошли в равной борьбе без особой остроты. Первый тайм завершился при минимальном во всех смыслах преимуществе гостей.

После перерыва Владимир Шаран выпустил Безбородько, сняв при этом Шастала. Дениса на старте заметно не было, а вот Ковалец едва не сравнял счёт уже на 48-й минуте: Кирилл поймал в штрафной отскок после удара Банады и оказался прямо перед Руффье, сразу пробив по воротам – над перекладиной (впрочем, хавбек всё равно находился в офсайде). После эттого, александрийцы заработали ряд стандартов, однако ничего опасного до середины второго тайма создать так и не удалось. Сент-Этьен же в первые 15 минут вообще ничем не отвечал.

В течение 60-х минут команды соревновались в позиционной борьбе и работе на стандартных положениях. Ничего опасного в этот период болельщики так и не увидели, хотя на 64-й был интересной эпизод с попыткой Банады зацепиться за мяч на линии вратарской – в небольшой суете более расторопными оказались французы. Впрочем, уже на 70-й произошел момент, который серьёзно повлиял на игру: Ковалец прорвался в штрафную и получил по ногам от Юссуфа, посадив его на желтую карточку и заработав стандарт – Бухал нанёс прямой удар с него. Мяч попал в спину Банаде и влетел в ворота, однако эйфорию стадиона сразу же заглушил лайнсмен, который зафиксировал офсайд.

Ключевым этот момент стал потому, что уже на 72-й минуте Сент-Этьен забил второй гол. Буанга вылетел в контратаку по правому полуфлангу и отдал передачу в зону перед штрафной на Камара, а тот ворвался внутрь и вторым касанием пробил в ближний угол – 0:2. Для Александрии это стало настолько тяжёлым моральным ударом, что до 80-х минут команда вообще не отсвечивала.

Казалось, что это конец, но подопечные Владимира Шарана решили побороться до последнего. Хозяева захватили инициативу, провели несколько подходов к штрафной, а на 84-й минуте неожиданно возродили интригу: Дебюши отразил прострельную передачу с правого фланга прямо в Ковальца, от которого мяч отскочил на Безбородко – Денис же с нескольких метров расстрелял ворота Сент-Етьена! На 87-й сравнять счёт имел шанс Ковалец, однако его удар головой пролетел мимо дальней штанги; на 88-й же Безбородко поборолся за верховой мяч и заставил вратаря выбить круглого из-под перекладины! Александрия давила.

В конце концов, уже в компенсированное время подопечные Владимира Шарана откровенно загнали французов в их ворота. Те выносили все подачи, как могли, но на 90+2-й минуте Александрия сравняла: Руффье выбил очередной кросс на Задераку, а тот красивым ударом с дальней дистанции попал в дальнюю девятку – 2:2! Сент-Этьен капитулировал.

Таким образом, обе команды набрали по три очка в турнирной таблице группы І. Сент-Этьен находится на третьей позиции из-за большого количества голов на выезде, а лидерами остаются Гент и Вольфсбург – у бельгийцев восемь пунктов, а у немцев на три меньше.

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