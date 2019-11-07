Українці в Лізі Європи: Астана Григорчука знову зазнала розгрому

4-й тур Ліги Європи 2019/20 не обійшовся без представників України, які виступають за кордоном. "Футбол 24" моніторить успіхи та невдачі українців.

Ліга Європи, 4 тур

Група L

Астана – АЗ – 0:5

Голи: Боаду, 29, 77, Мідтше, 52, Ідрісі, 57, Хацідіакос, 76,

У стартовому поєдинку ігрового дня Астана приймала АЗ. Команда Романа Григорчука була аутсайдером квартету L, не набравши жодного залікового пункта після трьох турів. Натомість голландці ведуть боротьбу з Манчестер Юнайтед за першу сходинку групи. До слова, в першому матчі АЗ знищив Астану з рахунком 6:0.

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На 29-й хвилині гості вийшли вперед – Боаду продавив захисника та відправив м'яч у ворота повз голкіпера. На початку другого тайму АЗ зняв всі питання про переможця, забивши ще двічі. Мідтше вразив ворота дальнім ударом, а Ідрісі завершив класну комбінацію ударом у порожній кут. Під завісу матчу голландці протягом двох хвилин відзначились ще двома голами у виконанні Хацідіакоса та того ж Боаду.

0:5 – Астана продовжує перебувати на дні таблиці з нулем очок. АЗ набрав 8 пунктів та обійшов МЮ, який сьогодні зіграє з Партизаном.