Яремчук забил шедевральный гол в матче с Вольфсбургом

Лига Европы — 00:00 254
-
Украинцы в Лиге Европы: Яремчук голом-шедевром привел Гент к лидерству, Ференцварош потерял очки с ЦСКА
-
Александрия – Сент-Этьен – видео головЛига Европы — 7 нояб 600
-
Вернидуб прокомментировал свое назначение на пост главного тренера солигорского ШахтераМир — 7 нояб 300
-
Лига Европы: Мальме потерял шанс обогнать Динамо, Севилья стала первой командой, вышедшей в плей-оффЛига Европы — 7 нояб 464
-
Динамо простило Копенгаген в грязном матче Лиги Европы – Цыганков не забил пенальтиЛига Европы — 7 нояб 3567