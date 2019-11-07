Яремчук забил шедевральный гол в матче с Вольфсбургом

Форвард Гента Роман Яремчук невероятным ударом сравнял счет в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против Вольфсбурга.

Роман Яремчук в очередной проявляет свои лидерские качества в Генте, сравняв счет в выездном поединке против Вольфсбурга.

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В начале второго тайма украинец подхватил мяч после выноса защитника, и сразу всадил в ближнюю девятку без шансов для голкипера.

Напомним, Яремчук стал героем прошлого матча против Вольфсбурга, отметившись дублем в воротах немцев (2:2).

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