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Яремчук забил шедевральный гол в матче с Вольфсбургом

7 ноября 23:29 254 Читати українською
Яремчук забил шедевральный гол в матче с Вольфсбургом
Роман Яремчук / HLN.be

Форвард Гента Роман Яремчук невероятным ударом сравнял счет в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против Вольфсбурга.

20’ Жоао Виктор
 
Роман Яремчук 50’
Лоран Депуатр 65’
Мишель Нгаду-Нгаджи 76’
20’ Жоао Виктор
50’ Роман Яремчук
65’ Лоран Депуатр
76’ Мишель Нгаду-Нгаджи

Роман Яремчук в очередной проявляет свои лидерские качества в Генте, сравняв счет в выездном поединке против Вольфсбурга.

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В начале второго тайма украинец подхватил мяч после выноса защитника, и сразу всадил в ближнюю девятку без шансов для голкипера.

Напомним, Яремчук стал героем прошлого матча против Вольфсбурга, отметившись дублем в воротах немцев (2:2).

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Теги
Лига Европы Роман Яремчук Роман Яремчук Гент Гент Красивые голы Украинцы за рубежом Вольфсбург - Гент Фантастические голы
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