Кубок Австрии, 1/8 финала

Капфенберг – ЛАСК – 0:0 (5:6 в серии пенальти)

В составе обеих команд есть украинцы, но они начали матч в запасе – Артур Мурза за Капфенберг (средняк второго дивизиона), а Максим Таловеров за ЛАСК (гранд элиты).

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Основное время и дополнительные полчаса завершились без голов. Украинские легионеры вышли на старте второго тайма, однако и они стали участниками "сухого" футбола. Всё решила серия пенальти.

Мурза и Таловеров были среди 11 исполнителей, реализовавших свои попытки. Роковым для Капфенберга стал промах 19-летнего Лукаса Вальхгюттера. Дальше идет ЛАСК с полуфиналистом молодежного Евро.

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