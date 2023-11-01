Украинцы в Европе дошли до серии пенальти и реализовали оба – дальше прошел полуфиналист Евро
Кубок Австрии подарил столкновение украинских легионеров.
Кубок Австрии, 1/8 финала
Капфенберг – ЛАСК – 0:0 (5:6 в серии пенальти)
В составе обеих команд есть украинцы, но они начали матч в запасе – Артур Мурза за Капфенберг (средняк второго дивизиона), а Максим Таловеров за ЛАСК (гранд элиты).
Малиновский отличился ассистом во втором подряд матче Дженоа – видео гениального касания украинца
Основное время и дополнительные полчаса завершились без голов. Украинские легионеры вышли на старте второго тайма, однако и они стали участниками "сухого" футбола. Всё решила серия пенальти.
Мурза и Таловеров были среди 11 исполнителей, реализовавших свои попытки. Роковым для Капфенберга стал промах 19-летнего Лукаса Вальхгюттера. Дальше идет ЛАСК с полуфиналистом молодежного Евро.
Цыганков вернулся роскошным пасом, Довбик отдал победный ассист – Жирона вырвала победу на 90+8 Кубка Испании