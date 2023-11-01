Кубок Испании 2023/24, 1/64 финала

Сан-Роке – Жирона – 1:2

Голы: Миззиан, 51 – Валери Фернандес, 48, Савио, 90+8

Если Виктор Цыганков попал в стартовый состав впервые с 30 сентября, то Артем Довбик получил передышку, начав в запасе. Матч Сан-Роке де Лепе – Жирона стартовал в 13:00. Тяжелый газон, на котором далеко не везде просматривается трава. Угрожающе поскользнулся Цыганков на ровном месте уже на 2 минуте, но обошлось. Серхио Гарсия промчался мимо экс-динамовца, не смогли остановить этот рейд по левому краю и еще двое гостей. Подача завершилась попыткой удара на границе вратарской и угловым.

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Тот же левый вингбек клуба из четвертого испанского дивизиона нанес первый удар. После розыгрыша корнера на 4 минуте Гарсия бахнул очень мощно, но не слишком точно. Неудачная попытка нашей восьмерки обострить прострелом с правого фланга – хозяева все контролируют. Вся игра Жироны через правый край. Цыганков разозлился, когда судья свистнул фол в атаке, хотя первым валил соперника именно защитник. Уже в следующей атаке Виктор почти стал автором предассиста. Потянул на себя в полуфланге, отдал в ширину направо – Арнау Мартинесу, после прострела которого Порту едва не переправил снаряд под левую штангу.

Курьезный ассист Довбика решает все: видео голов и обзор матча Сан-Роке – Жирона – 1:2

Теперь уже 2 подряд удара от экс-динамовца. Первый на 24-й заблокирован, второй через 3 минуты был значительно опаснее. Порту классно покатил за спины защитникам, но Цыганков поскользнулся и смазал последний ход с выгодной позиции. Стандарты Сан-Роке – довольно острые и неприятные для одного из лидеров Ла Лиги. После подачи с левого фланга и отскока Карлос Бекен дал выше с линии вратарской. А вот угловой на 39 минуте чудом не привел к первому взятию ворот. Все тот же центральный защитник Бекен расстреливал 22-летнего резервного кипера Жирона – Фуидиас с огромным трудом перевел в штангу. Осада угловыми продолжалась несколько минут, отзащищались гости уже поувереннее.

Сан-Роке впереди создал не меньше остроты, хотя и владел мячом лишь 33% времени – 5:3 по ударам, 1:0 по попаданиям в створ ворот. По ожидаемым голам практически паритет: 0,19 на 0,21. Непростой первый тайм для Цыганкова. Создал момент на 0,06 xA, упустил возможности, оцененные в 0,07 xG. На 29 касаниях выполнил 15 точных передач при 2 неудачных. Трижды касался мяча в чужой штрафной, отдал 1 пас в финальную треть и лишь раз при 5 попытках нашел партнера прострелом с фланга. В обороне отработал довольно качественно: обе попытки отбора оказались удачными, дважды восстанавливал контроль мяча, 4 оборонительных действия. А вот с борьбой не сложилось: 2 единоборства выиграл, аж 4 проиграл, что дает только 33% успешности.

В перерыве бразильский вингер Савио заменил малийского опорника Кебе. Соответственно Цыганков перешел на позицию чуть ближе к центру. И именно Савио разогнал первую голевую атаку правым краем, дальше Арнау Мартинес прострелил на левую штангу, которую замкнул Валери Фернандес. Счастье длилось недолго. Цыганков позволил разогнаться соперникам на левом фланге, а Серхио Гарсия таки нашел свой ассист – марокканец Миззиан блестяще разобрался перед вратарской. Воспитанник Бетиса подтвердил реноме самого результативного игрока Сан-Роке.

Плохой отскок от Цыганкова, впрочем, не привел к потере. Украинец откатил под дальний удар, очень неточная попытка Хуанпе. Коуто заменил Гутьереса, а Цыганков теперь уже на левом фланге оперирует. Очередь Жироны подавать серию угловых. Цыганков – в главных ролях. Сперва стянул к себе защитников и откатил Порту, которого заблокировали. Затем сам пробил в стену защитников издали. Наконец, украинец роскошным черпачком вывел Стуани один на один с голкипером, но опытный уругваец момент запорол.

Довбик заменил Цыганкова на 75 минуте. Иван Мартин также вышел вместо Порту. Миззиан на 84-й едва не оформил дубль, мощным ударом расстреливая голкипера метров с 10. Первый удар Довбика случился на 90+1. После прострела с правого фланга Артем пробивал с разворота, но довольно долго подстраивался, поэтому защитник без проблем заблокировал. На последних секундах уже 8 компенсированной минуты Довбик принял пас в центре поля, долго разворачивался, и его фактически ограбил свой же одноклубник Савио, который разобрался со всеми самостоятельно и попал точнехонько в правый нижний угол. Жирона благодаря джокерам вырывает путевку в 1/32 финала.

Курьезный факт: за 23 минуты на поле Довбик (6,9 от FotMob, 6,8 – SofaScore) не отдал ни одного точного паса при 2 попытках и 4 контактах с мячом, 1 из которых случился в штрафной. Однако при этом оформил ассист. Упустил момент, оцененный в 0,08 xG. Также забрался в офсайд. Цыганков завершил с лучшими оценками от упомянутых статистических порталов: 7,4 і 7,1. Виктор мог трижды забивать сам (на 0,09 xG) и создал столько же голевых возможностей партнерам (0,18 xA). Сразу 9 раз простреливал в молоко, а нашел адресата только в одном случае. В другой пасовой работе показал солидный показатель точности (91%).

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