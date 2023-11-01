Кубок Австрії, 1/8 фіналу

Капфенберг – ЛАСК – 0:0 (5:6 у серії пенальті)

У складі обох команд є українці але вони розпочали матч у запасі – Артур Мурза за Капфенберг (середняк другого дивізіону), а Максим Таловєров за ЛАСК (гранд еліти).

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Основний час і додаткові півгодини завершилися без голів. Українські легіонери вийшли на старті другого тайму, проте й вони стали учасниками "сухого" футболу. Все вирішила серія пенальті.

Мурза і Таловєров були серед 11 виконавців, які реалізували свої спроби. Фатальним для Капфенберга став промах 19-річного Лукаса Вальхгюттера. Далі крокує ЛАСК з півфіналістом молодіжного Євро.

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