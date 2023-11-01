Українці у Європі дійшли до серії пенальті і реалізували обидва – далі пройшов півфіналіст Євро
Кубок Австрії подарував зіткнення українських легіонерів.
Кубок Австрії, 1/8 фіналу
Капфенберг – ЛАСК – 0:0 (5:6 у серії пенальті)
У складі обох команд є українці але вони розпочали матч у запасі – Артур Мурза за Капфенберг (середняк другого дивізіону), а Максим Таловєров за ЛАСК (гранд еліти).
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Основний час і додаткові півгодини завершилися без голів. Українські легіонери вийшли на старті другого тайму, проте й вони стали учасниками "сухого" футболу. Все вирішила серія пенальті.
Мурза і Таловєров були серед 11 виконавців, які реалізували свої спроби. Фатальним для Капфенберга став промах 19-річного Лукаса Вальхгюттера. Далі крокує ЛАСК з півфіналістом молодіжного Євро.
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