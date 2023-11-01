Малиновский отличился ассистом во втором подряд матче Дженоа – видео гениального касания украинца
Руслан Малиновский возвращается к привычной результативности в итальянском футболе.
Кубок Италии, 1/16 финала
Дженоа – Реджана – 2:1 в дополнительное время
Голы: Хапс, 53, Гудмундссон, 99 – Варела, 37
Малиновский отметился дебютным ассистом за "грифонов" в матче чемпионата против Салернитаны, но в Кубке начал со скамейки запасных. Подопечные Джилардино все основное время мучились со середняком Серии В, который возглавляет другая экс-звезда Милана – Алессандро Неста. Команды обменялись голами, потому пришлось играть лишние полчаса.
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Малиновский вышел на 97-й и уже через 2 минуты организовал решающий гол. Украинец едва заметным касанием разрезал оборону Реджаны и вывел Гудмундссона на ударную позицию – исландец не испортил красивую комбинацию. Интересно, что эта связка принесла победу и в матче против Салернитаны.
Дженоа довела дело до победы, пробившись в следующий этап Кубка Италии. 5 ноября – матч против Кальяри, где Малиновского следует ждать в основе.
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