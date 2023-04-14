Украинский спорт закрывают? Или не закрывают? Единого ответа не знает никто. Наши спортивные чиновники проигрывают борьбу против РФ на международной арене, поэтому прибегли к довольно странному шагу. Или, проще говоря, решили убегать. Украинским спортсменам запрещают участвовать в соревнованиях, где представлены россияне и белорусы.

Де-юре это должно означать, что Украина снимается с отбора на Евро-2024. И по поводу выступлений в еврокубках теперь есть вопросы. А Руслана Малиновского должны заставить разорвать контракт с Марселем, ведь во Франции играет российский футболист.

Но, вероятно, футболистов это минует, чего не скажешь о других спортсменах. По словам заместителя министра молодежи и спорта, решение по участию сборной Украины в отборе на Евро примет УАФ.

О возможных снятиях, скандальной дисквалификации в чемпионате Украины, новой девушке динамовца Владислава Супряги и не только – в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".