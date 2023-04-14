Бойкот Евро-2024, новый роман игрока Динамо, громкий скандал в чемпионате Украины
"Футбол 24" подготовил новый дайджест главных событий последних суток.
Украинский спорт закрывают? Или не закрывают? Единого ответа не знает никто. Наши спортивные чиновники проигрывают борьбу против РФ на международной арене, поэтому прибегли к довольно странному шагу. Или, проще говоря, решили убегать. Украинским спортсменам запрещают участвовать в соревнованиях, где представлены россияне и белорусы.
Де-юре это должно означать, что Украина снимается с отбора на Евро-2024. И по поводу выступлений в еврокубках теперь есть вопросы. А Руслана Малиновского должны заставить разорвать контракт с Марселем, ведь во Франции играет российский футболист.
Но, вероятно, футболистов это минует, чего не скажешь о других спортсменах. По словам заместителя министра молодежи и спорта, решение по участию сборной Украины в отборе на Евро примет УАФ.
О возможных снятиях, скандальной дисквалификации в чемпионате Украины, новой девушке динамовца Владислава Супряги и не только – в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".