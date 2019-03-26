toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА ЕВРО-2020 СБОРНАЯ УКРАИНЫ ПОРТУГАЛИЯ - СЕРБИЯ

"Давайте натурализируем Родригеса", или "Отскакивать тоже надо уметь": реакция соцсетей на матч Люксембург – Украина

10:44 57 Читати українською
"Давайте натурализируем Родригеса", или "Отскакивать тоже надо уметь": реакция соцсетей на матч Люксембург – Украина
Украина победила Люксембург благодаря автоголу / фото: УЕФА

Сборная Украины обыграла Люксембург в матче 2-го тура квалификации на Евро-2020 благодаря автоголу на последних секундах игры. "Футбол 24" собрал реакцию пользователей соцсетей на трудную победу команды Андрея Шевченко.

34’ Давид Тюрпель
 
Виктор Цыганков 39’
Жерсон Родригес 93’

Сборная Украины вырвала победу над Люксембургом в поединке 2-го тура отбора на чемпионат Европы-2020. Пропустив первыми, команда Андрея Шевченко сравняла счет еще до перерыва усилиями Виктора Цыганкова, а победу "сине-желтым" принес автогол Жерсона Родригеса уже в компенсированное арбитром время.

Люксембург – Украина – 1:2 – видео голов и обзор матча

Эта победа позволила Украине возглавить турнирную таблицу группы B. У "сине-желтых" 4 очка, в активе Люксембурга 3 пункта. Португалия набрала 2 балла, Сербия – 1.

Пользователи соцсетей не остались в стороне от крайне тяжелого для нашей команды поединка. "Футбол 24" собрал реакцию экспертов на матч Люксембург – Украина.

Футбольный агент Вячеслав Заховайло считает, что сборной Украины повезло и отдал должное команде Люксембурга. По его мнению, наша команда играла без ворот, а тренерскому штабу есть над чем задуматься.

Журналист Игорь Цыганык отметил Виктора Цыганкова и сейв Андрея Пятова. Также ведущий программы "Профутбол" в шутку пообещал угостить ужином в Киеве гражданина Люксембурга.

Известный украинский ведущий Сергей Притула, известный своей активной поддержкой команды, отдал должное болельщикам "сине-желтых" и назвал игру валидольной. Кроме того, шоумен считает, что фанатам сборной Украины не следует лететь на выездной матч в Сербию.

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко предлагает натурализировать Жерсона Родригеса. Интересно, что этот пост появился еще до автогола в исполнении данного игрока. А вот от игры "сине-желтых" футбольный эксперт не в восторге.

Люксембург – Украина: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Аналитик и блогер Михаил Смоловой также с иронией благодарит Жерсона Родригеса за 3 очка.

Журналист Роман Бебех считает, что главное в данном случае – результат, а "отскакивать" тоже надо уметь.

Бывший ведущий программы ТСН Проспорт Евгений Зинченко отдает должное команде Люксембурга и вспоминает их матч против сборной Франции, который завершился ничьей.

Журналист Вадим Скичко не скрывает разочарования игрой команды Шевченко.

Комментатор телеканалов "Футбол 1/2" Максим Гиленко отметил не слишком удачную игру Евгения Коноплянки, который не реализовал 2 перспективных штрафных.

Журналист Артур Валерко отметил фарт Андрея Шевченко и привел интересный статистический факт.

По мнению главного редактора программы "Профутбол" Владимира Зверова, сборная Люксембурга не заслужила такого результата.

Теги
Евро-2020 Андрей Шевченко Андрей Шевченко Люксембург - Украина Украина Украина Люксембург Люксембург Игорь Цыганык Сборная Украины Евгений Левченко футбольные фанаты Статьи Главное Вячеслав Заховайло Натурализация легионеров для сборной Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
46
мин
Босния и Герцеговина
21:45
Греция
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук