"Давайте натурализируем Родригеса", или "Отскакивать тоже надо уметь": реакция соцсетей на матч Люксембург – Украина

Сборная Украины обыграла Люксембург в матче 2-го тура квалификации на Евро-2020 благодаря автоголу на последних секундах игры. "Футбол 24" собрал реакцию пользователей соцсетей на трудную победу команды Андрея Шевченко.

Сборная Украины вырвала победу над Люксембургом в поединке 2-го тура отбора на чемпионат Европы-2020. Пропустив первыми, команда Андрея Шевченко сравняла счет еще до перерыва усилиями Виктора Цыганкова, а победу "сине-желтым" принес автогол Жерсона Родригеса уже в компенсированное арбитром время.

Люксембург – Украина – 1:2 – видео голов и обзор матча

Эта победа позволила Украине возглавить турнирную таблицу группы B. У "сине-желтых" 4 очка, в активе Люксембурга 3 пункта. Португалия набрала 2 балла, Сербия – 1.

Пользователи соцсетей не остались в стороне от крайне тяжелого для нашей команды поединка. "Футбол 24" собрал реакцию экспертов на матч Люксембург – Украина.

Футбольный агент Вячеслав Заховайло считает, что сборной Украины повезло и отдал должное команде Люксембурга. По его мнению, наша команда играла без ворот, а тренерскому штабу есть над чем задуматься.

Журналист Игорь Цыганык отметил Виктора Цыганкова и сейв Андрея Пятова. Также ведущий программы "Профутбол" в шутку пообещал угостить ужином в Киеве гражданина Люксембурга.

Завтра треба знайти якогось люксембуржця в Києві, і виставитися йому вечерею!!! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 25 березня 2019 р.

Известный украинский ведущий Сергей Притула, известный своей активной поддержкой команды, отдал должное болельщикам "сине-желтых" и назвал игру валидольной. Кроме того, шоумен считает, что фанатам сборной Украины не следует лететь на выездной матч в Сербию.

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко предлагает натурализировать Жерсона Родригеса. Интересно, что этот пост появился еще до автогола в исполнении данного игрока. А вот от игры "сине-желтых" футбольный эксперт не в восторге.

Люксембург – Украина: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Аналитик и блогер Михаил Смоловой также с иронией благодарит Жерсона Родригеса за 3 очка.

Журналист Роман Бебех считает, что главное в данном случае – результат, а "отскакивать" тоже надо уметь.

Бывший ведущий программы ТСН Проспорт Евгений Зинченко отдает должное команде Люксембурга и вспоминает их матч против сборной Франции, который завершился ничьей.

Журналист Вадим Скичко не скрывает разочарования игрой команды Шевченко.

Комментатор телеканалов "Футбол 1/2" Максим Гиленко отметил не слишком удачную игру Евгения Коноплянки, который не реализовал 2 перспективных штрафных.

Журналист Артур Валерко отметил фарт Андрея Шевченко и привел интересный статистический факт.

10-й автогол у матчах за участі України

9:1 за "самострілами" на нашу користь :) #LUXUKR — Artur Valerko (@ArchieValerko) 25 березня 2019 р.

По мнению главного редактора программы "Профутбол" Владимира Зверова, сборная Люксембурга не заслужила такого результата.