"Футболисты Динамо и Шахтера выехали за границу, подписав бумаги о том, что они обязательно вернутся. Сейчас у них матчи, потом сборная, потом, возможно, снова матчи. К концу военного положения они не смогут никуда перейти, они обязаны вернуться в Украину.

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Для того чтобы кого-то продать, нужно разрешение на то, чтобы этот человек уехал. Я думаю, что до стабилизации политической жизни в Украине будет сложно говорить о том, что кто-то подписал контракт с другим клубом.

Мы сейчас говорим о трансферах с перспективой, что, возможно, летом будет победа и стабилизируется политическая жизнь. Сейчас все игроки военнообязанные граждане Украины, которые должны вернуться в свою страну по первому вызову", – отметил Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, Шахтер и Динамо находятся в Европе, где проводят благотворительные поединки, чтобы помочь Украине гуманитарной помощью.

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