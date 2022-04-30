Журналіст Ігор Циганик пояснив, чому українським гравцям Динамо та Шахтаря не вдасться змінити клубну прописку цього літа.

"Футболісти Динамо та Шахтаря виїхали закордон, підписавши папери про те, що вони обов'язково повернуться. Зараз у них матчі, потім збірна, потім, можливо, знову матчі. До кінця воєнного стану вони не зможуть нікуди перейти, вони зобов'язані повернутися до України.

"Клуби не перестануть існувати": Циганик озвучив рецепт виживання українських команд

Для того, щоб когось продати, потрібен дозвіл на те, щоб ця людина виїхала. Я думаю, що до стабілізації політичного життя в Україні буде важко говорити про те, що хтось підписав контракт з іншим клубом.

Ми зараз говоримо про трансфери з перспективою, що, можливо, влітку буде перемога і стабілізується політичне життя. Зараз усі гравці є військовозобов'язаними громадянами України, які мають повернутися до своєї країни за першим викликом", – зазначив Циганик у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Шахтар та Динамо наразі перебувають в Європі, де проводять благодійні поєдинки, аби допомогти Україні гуманітарною допомогою.

Росія напала на Україну: Шахтар платить "обраним" і не виключає переїзду, Маркевич атакує Луческу (LIVE)