"Не могу сказать, что кто-то из клубов уже объявил о прекращении существования. Пока сложно сказать, когда завершится война. Многие говорят, что буквально все клубы прекратят существование.

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Безусловно, ситуация тяжелая, но многие просто пойдут на уменьшение затрат. Клубы не перестанут существовать, но сменят состав на молодежный, сократят расходы.

Не вижу сейчас повальной истории об исчезновении команд. Все те, кто любил и вкладывал деньги в футбол до войны, любят и готовы вкладывать в него после войны. Но, условно, если они тратили 1 миллион долларов, то будут тратить 100 тысяч долларов. Но и так можно играть. Будет уменьшение амбиций. Говорить об абсолютном исчезновении всех клубов сейчас нельзя", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, текущий сезон УПЛ решили не доигрывать. Соответственно, чемпиона не будет, а места в турнирной таблице будут влиять только на участие в еврокубках.

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