Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футбола после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Поддержка для Украины не имеет предела, а вот новостной редактор – имеет. Следовательно, это уже двадцать вторая новость, где Футбол 24 освещает русский произвол на нашей земле.



Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: Вернидуб стал чемпионом, Суркис и Луческу готовятся возрождать наш футбол

11:40. Еще один футболист покинул украинский чемпионат из-за войны. Колос отпустил звездного хавбека в чемпионат Азербайджана.

11:20. Шахтер продолжает платить зарплату бразильцам – раньше "горняки" вроде бы приостановили контракты со всеми игроками. Похоже, руководству придется объяснять ситуацию.

10:58. Известный журналист Игорь Цыганик спрогнозировал перспективы отечественного футбола после завершения войны. Есть надежда, что клубы не перестанут существовать.

10:43. Положительный месседж от полтавской Ворсклы в социальных сетях. Мы все этого с нетерпением ждем!

10:05. "Заложник – это когда связано со смертью": легенда Динамо разнес Ордеца, который до сих пор остается в России.

9:30. "Можем играть в Польше": тренер Шахтера допустил возможность выступлений в соседнем государстве.

9:00. Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич резко выступил против главного тренера Динамо Мирчи Луческу из-за его контраверсионных заявлений по поводу войны.