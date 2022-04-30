Россия напала на Украину: Шахтер платит "избранным" и не исключает переезд, легенда Динамо уничтожает Ордеца (LIVE)
Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футбола после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!
Поддержка для Украины не имеет предела, а вот новостной редактор – имеет. Следовательно, это уже двадцать вторая новость, где Футбол 24 освещает русский произвол на нашей земле.
Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: Вернидуб стал чемпионом, Суркис и Луческу готовятся возрождать наш футбол
11:40. Еще один футболист покинул украинский чемпионат из-за войны. Колос отпустил звездного хавбека в чемпионат Азербайджана.
11:20. Шахтер продолжает платить зарплату бразильцам – раньше "горняки" вроде бы приостановили контракты со всеми игроками. Похоже, руководству придется объяснять ситуацию.
10:58. Известный журналист Игорь Цыганик спрогнозировал перспективы отечественного футбола после завершения войны. Есть надежда, что клубы не перестанут существовать.
10:43. Положительный месседж от полтавской Ворсклы в социальных сетях. Мы все этого с нетерпением ждем!
Скоро повернемося!— ФК Ворскла (@vorsklacomua) April 30, 2022
?#ФКВП #FCVP pic.twitter.com/CienbTOBa6
10:05. "Заложник – это когда связано со смертью": легенда Динамо разнес Ордеца, который до сих пор остается в России.
9:30. "Можем играть в Польше": тренер Шахтера допустил возможность выступлений в соседнем государстве.
9:00. Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич резко выступил против главного тренера Динамо Мирчи Луческу из-за его контраверсионных заявлений по поводу войны.