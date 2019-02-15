Украина увеличила отставание от Бельгии в клубном рейтинге УЕФА

Бельгия в клубном рейтинге УЕФА увеличила свой отрыв от Украины на 0,2 балла.

В первых матчах 1/16 финала Лиги Европы Динамо и Шахтер расписали мировые 2:2 с Олимпиакосом и Айнтрахтом соответственно.

Олимпиакос – Динамо: идеальный результат при посредственный игре, инертный Соль и повторение истории

Бельгия благодаря победе Брюгге и ничьей Генка увеличила отрыв на 0,2 пункта. В общем бельгийская ассоциация набрала 0,6 очков за эту игровую неделю, имея всего 39 900 баллов.

Украина сегодня имеет 38 500 зачетных баллов в таблице коэффициентов УЕФА. Напомним, что 7, 8 и 9 места имеют одинаковые квоты в еврокубках.

4 камбеки на двох, або Англійські арбітри як клуб пихатих ідіотів: реакція соцмереж на матчі Динамо та Шахтаря в ЛЄ