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Украина увеличила отставание от Бельгии в клубном рейтинге УЕФА

13:51 122 Читати українською
Украина увеличила отставание от Бельгии в клубном рейтинге УЕФА
Динамо / ФК Динамо Киев

Бельгия в клубном рейтинге УЕФА увеличила свой отрыв от Украины на 0,2 балла.

В первых матчах 1/16 финала Лиги Европы Динамо и Шахтер расписали мировые 2:2 с Олимпиакосом и Айнтрахтом соответственно.

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Бельгия благодаря победе Брюгге и ничьей Генка увеличила отрыв на 0,2 пункта. В общем бельгийская ассоциация набрала 0,6 очков за эту игровую неделю, имея всего 39 900 баллов.

Украина сегодня имеет 38 500 зачетных баллов в таблице коэффициентов УЕФА. Напомним, что 7, 8 и 9 места имеют одинаковые квоты в еврокубках.

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Лига Европы1/16 финала

Брюгге - Зальцбург: Четверг 14 февраля 2019

Брюгге
Матч окончен
2 : 1
Зальцбург
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