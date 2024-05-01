Дортмундская Боруссия принимает ПСЖ в первом полуфинале Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Боруссия Дортмунд – ПСЖ стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Команды встречались на групповом этапе и вышли из "группы смерти". В плей-офф Дортмунд прошел ПСВ и Атлетико, а Париж справился с Реалом Сосьедад и Барселоной. Тренеры совсем не удивили стартовыми составами. Дембеле и Хакими возвращаются к "желтой стене".

Стартовые составы команд

Боруссия: Кобель – Рюерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен – Джан, Забитцер – Санчо, Брандт, Адейеми – Фюлькруг.

Запасные: Майер, Лотка, Озджан, Нмеча, Алле, Ройс, Вольф, Мукоко, Мален, Зюле, Ветьен, Байно-Гиттенс.

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Мендеш – Заир-Эмери, Витинья, Руис – Дембеле, Мбаппе, Барколя.

Запасные: Навас, Тенас, Угарте, Рамуш, Асенсио, Данилу, Ли, Коло Муани, Мукиеле, Солер, Беральдо, Шкриньяр.