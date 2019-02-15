toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ОЛІМПІАКОС - ДИНАМО ШАХТАР - АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ ЛІГА ЄВРОПИ

Україна збільшила відставання від Бельгії у клубному рейтингу УЄФА

13:51 287 Читать на русском
Україна збільшила відставання від Бельгії у клубному рейтингу УЄФА
Динамо / ФК Динамо Київ

Бельгія у клубному рейтингу УЄФА збільшила свій відрив від України на 0,2 бали.

У перших матчах 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо та Шахтар розписали мирові 2:2 з Олімпіакосом та Айнтрахтом відповідно.

Олімпіакос – Динамо: ідеальний результат при посередній грі, інертний Соль та повторення історії

Бельгія завдяки перемозі Брюгге та нічиїй Генка збільшила відрив на 0,2 пункти. Загалом бельгійська асоціація набрала 0,6 очок за цей ігровий тиждень, маючи загалом 39 900 балів.

Україна сьогодні має 38 500 залікових балів у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Нагадаємо, що 7, 8 та 9 місця мають однакові квоти в єврокубках.

4 камбеки на двох, або Англійські арбітри як клуб пихатих ідіотів: реакція соцмереж на матчі Динамо та Шахтаря в ЛЄ

Ліга Європи1/16 фіналу

Брюгге - Зальцбург: Четвер 14 лютого 2019

Брюгге
Матч завершено
2 : 1
Зальцбург
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга Європи Брюгге - Зальцбург Брюгге Брюгге Головне Рейтинг УЄФА Олімпіакос - Динамо Шахтар - Айнтрахт Франкфурт Славія Прага - Генк Шахтар Шахтар Динамо Динамо Генк Генк
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
3
хв
Ювентус
21:30
Фрозіноне
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук