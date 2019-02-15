Україна збільшила відставання від Бельгії у клубному рейтингу УЄФА

Бельгія у клубному рейтингу УЄФА збільшила свій відрив від України на 0,2 бали.

У перших матчах 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо та Шахтар розписали мирові 2:2 з Олімпіакосом та Айнтрахтом відповідно.

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Бельгія завдяки перемозі Брюгге та нічиїй Генка збільшила відрив на 0,2 пункти. Загалом бельгійська асоціація набрала 0,6 очок за цей ігровий тиждень, маючи загалом 39 900 балів.

Україна сьогодні має 38 500 залікових балів у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Нагадаємо, що 7, 8 та 9 місця мають однакові квоти в єврокубках.

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