Молодежные сборные Украины и Азербайджана 21 ноября играют в 5-м туре отбора на чемпионат Европы-2025 U-21. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 5-го тура квалификации Евро-2025 между молодежными сборными Украины и Азербайджана стартует в 20:00 по киевскому времени. Игра пройдет на стадионе "Нуэва-Кондомина" в испанской Мурсии.

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Сборная Украины U-21 стартовала в отборе четырех побед подряд, захватив лидерство в группе с Англией, Северной Ирландией, Сербией, Люксембургом и Азербайджаном. Ближайшими преследователями являются англичане, отстающие на три очка. У Азербайджана три балла в трех турах.

Где смотреть матч Украина U-21 – Азербайджан U-21? Онлайн-трансляция игры доступна в YouTube-канале УАФ, на Суспільному, а также в этой новости на "Футбол 24".

Стартовые составы:

Украина U-21: Нещерет – Роман, Салюк, Батагов, Вивчаренко – Бражко, Ярмолюк, Очеретько – Квасница, Краснопир, Волошин.

Запасные: Фесюн, Смоляков, Павлюк, Дидык, Кучерявый, Варфоломеев, Скорко, Рубчинский, В'юнник.

Азербайджан U-21: Самигуллин – А. Рзаев, Гасанов, Д. Гусейнов, Дамадаев, Сафаров – Ахундзаде, Юсифли, В. Рзаев, Джафаров – Абдуллаев.

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