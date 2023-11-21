Україна знову йде у плей-офф / Фото УАФ

Ми не програли чинним чемпіонам Європи, але й не виграли. Могли пропустити, але й самі були за мить від щастя – якби бригада арбітрів на чолі з Хесусом Хілем Мансано не бажала вислужитись перед головним босом УЄФА.

Україна – Італія: відео непризначеного пенальті та огляд матчу відбору на Євро-2024

Тепер знову "стики", аж цілих два! Скільки було їх в історії нашої збірної... Не злічити. В експертів палає, а компліменти "синьо-жовтим" за самовіддачу та конкурентний футбол тонуть у потоці проклять на адресу "сліпої" феміди.

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Зрештою, коментатор Ігор Бойко (тг-канал "Противний голос") дає найбільш дієву пораду.

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