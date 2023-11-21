Молодіжні збірні України і Азербайджану 21 листопада грають у 5-му турі відбору на чемпіонат Європи-2025 U-21. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 5-го туру кваліфікації Євро-2025 між молодіжними збірними України та Азербайджану стартував о 20:00 за київським часом. Гра проходить на стадіоні "Нуева-Кондоміна" в іспанській Мурсії.

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Збірна України U-21 стартувала у відборі з чотирьої перемог поспіль, захопивши лідерство у групі з Англією, Північною Ірландією, Сербією, Люксембургом та Азербайджаном. Найближчими переслідувачами є англійці, які відстають на три очки. Азербайджан має три бали у трьох турах.

Де дивитись матч Україна U-21 – Азербайджан U-21? Онлайн-трансляція гри доступна в YouTube-каналі УАФ, на Суспільному, а також у цій новині на "Футбол 24".

Стартові склади:

Україна U-21: Нещерет – Роман, Салюк, Батагов, Вівчаренко – Бражко, Ярмолюк, Очеретько – Квасниця, Краснопір, Волошин.

Запасні: Фесюн, Смоляков, Павлюк, Дідик, Кучерявий, Варфоломєєв, Скорко, Рубчинський, В'юнник.

Азербайджан U-21: Самігуллін – А. Рзаєв, Гасанов, Д. Гусейнов, Дамадаєв, Сафаров – Ахундзаде, Юсіфлі, В. Рзаєв, Джафаров – Абдуллаєв.

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