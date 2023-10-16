Полузащитник "Трех львов" Коул Палмер покинул расположение сборной и вернулся в Челси. Главный тренер молодежки Ли Карсли рассказал о кадровой ситуации в коллективе.

"Думаю, что Коул был бы готов сыграть против Украины, но мы не рискуем ни одним из игроков.

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Если есть хотя бы небольшие сомнения, что футболист пропустит игру на выходных, мы отправляем его в клуб как можно скорее. Могли оставить Палмера еще на один день и посмотреть, как он себя будет чувствовать, но решили иначе. С остальными игроками все в порядке, но есть небольшие простуды и насморк", – цитирует Ли Карсли Goal.

Напомним, Палмер травмировался в матче против Сербии (9:1) – в статусе капитана он провел на поле 52 минуты и был заменен на защитника Ньюкасла Тино Ливраменто.

К слову, дуэль между Украиной и Англией состоится уже сегодня, 16 октября, в Словакии и стартует в 19:30 по Киеву.

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