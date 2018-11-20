Украина – Турция: незасчитанный гол и ничья, несмотря на существенное преимущество команды Шевченко

Украина и Турция встречаются в товарищеском поединке в Анталье. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Турция, стартовал в 19:30 по киевскому времени. Команды, которые недавно сражались в квалификации за право выхода на ЧМ-2018, подходят к этому спаррингу в разном настроении. Команда Андрея Шевченко, несмотря на провал в Словакии выиграла свою группу в Лиге наций и поднялась в элитный дивизион. В свою очередь подопечные Мирчи Луческу вылетели в третью лигу турнира, уступив и России, и Швеции. Эта игра изначально должна была состояться в Днепре, но в последний момент стороны все переиграли.

Украина – Турция: онлайн-трансляция матча

На 2-й минуте турки создали роскошный момент. Провалом на правом фланге Караваева едва не воспользовался Унал – удар в упор минимально разминулся с целью. Украинцы ответили очень быстро. Классный выход из-под высокого прессинга завершился неторопливым проходом Коноплянки. Евгения столь долго никто не встречал, что он решил пробить, однако не очень точно. Спустя несколько минут звезда Ромы Ченгиз Ундер локтем проверил на прочность лицо Коно – это было больно. Капитан турецкой команды Озякуп едва не воспользовался некоторым провалом в нашей защите, однако удар с лета – не то, что могло нагрузить Лунина. Следующий неточный удар пришел со стороны гостей. Миколенко классно открылся и нашел пасом Коваленко, а Виктор слишком сильно принял мяч и пробил мимо.

Первый лучший момент завершал премьерным ударом в створ ворот игрок сборной Украины. Коваленко элегантно нашел Цыганкова передачей за спину, вратарь выбежал навстречу и выручил. Почти сразу же Виктор хитро разыграл угловой с Коноплянкой, но опять вратарь Антверпена потянул. Зинченко накрутил соперника в чужой штрафной – вратарь снова помешал планам. На 43-й турки забили, однако с толчком в спину Пластуна. Справедливо отмененный гол. После первой половины на табло нули, но они не отражают преимущества команды Шевченко: 58% владения мячом, 7:4 по ударам, 2:0 по прицельным.

Товарищеский матч 20 ноября 2018

Украина – Турция – 0:0 (LIVE, 2-й тайм)