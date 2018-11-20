Луческу: Сборная Украины наполовину состоит из игроков Шахтера

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился впечатлениями после товарищеского матча с Украиной.

"Наша команда моложе их, но молодые игроки сборной Украины играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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По сравнению с прошлым годом 9-8 важных футболистов больше не играют за нашу команду. Нам нужно омолаживать состав. Очевидно, что сейчас меня не очень интересует результат.

Половина команды Шевченко состоит из игроков Шахтера, а вторая половина – из других команд. Фундамент этой сборной заложено 3-4 года назад. Нам нужно брать с них пример.

У нас есть хорошие игроки, но им не хватает опыта. Футболисты должны регулярно играть в своих клубах.

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В национальную сборную нужно приезжать из-за любви и желания сражаться за эту команду. Здесь нет контрактов.

Мне не нужна симпатия, в моей карьере хватает моментов успеха", – цитирует Луческу Fanatik.