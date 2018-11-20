Украина – Турция – 0:0 – видеообзор матча

Украина сыграла вничью с Турцией в товарищеском матче (0:0). Смотрите видеообзор матча Украина – Турция.

Первый тайм прошел при доминировании команды Андрея Шевченко. На табло были нули, но они не отражают преимущества команды Шевченко: 58% владения мячом, 7:4 по ударам, 2:0 по меткости.

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Во втором тайме картина несколько изменилась, сборная Турции смогла выровнять игру и даже имела преимущество. Украинцы долго не могли ничего создать, а игра так и закончилась с нулями на табло.

Украина – Турция: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Товарищеский матч, 20 ноября 2018

Украина – Турция – 0:0