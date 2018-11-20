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Украина – Турция: Зинченко – лучший игрок сборной Украины по версии InStat

23:22 20 Читати українською
Украина – Турция: Зинченко – лучший игрок сборной Украины по версии InStat
Александр Зинченко / фото: ФФУ

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко стал самым полезным игроком в составе "желто-синих".

Хавбек сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко совершил за матч 130 технико-тактических действий, что больше чем у любого из игроков национальной команды.

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Зинченко выиграл 8 единоборств, совершил 13 перехватов и подборов, 3 удачных обводки, 8 острых передач и 2 удара по воротам, сообщает Zbirna.com

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Рейтинг эффективности игры Александра Зинченко по версии InStat составил 325 баллов. На втором месте – голкипер сборной Андрей Лунин с 304 очками, третий – Николай Матвиенко, заработавший 285 пунктов.

Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
Матч окончен
0 : 0
Турция
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