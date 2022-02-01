В дуэли России и Грузии определялся соперник Украины в полуфинале футзального чемпионата Европы. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Евро-2022 по футзалу. 1/4 финала

Россия – Грузия – 3:1

Голы: Ниязов, 23, Чишкала, 28, 40 – Петри, 25

В матче Россия – Грузия выяснялось, с кем сыграет сборная Украины в 1/2 финала футзального Евро. Наша сборная вчера, 31 января, квалифицировалась в топ-4 команд Европы, благодаря тяжелой победе над Казахстаном. Букмекеры считали Грузию аутсайдером дуэли – для кавказской сборной этот турнир стал дебютным в истории.

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Первый тайм завершился без голов, хотя обе команды имели ряд моментов. Уверенно в рамке ворот действовал капитан Звиад Купатадзе – 42-летний кипер Грузии, несколько раз спасавший свою команду. Но в дебюте второго тайма и он не смог помочь после мощного выстрела Ниязова с шести метров.

Грузины быстро отыгрались – Петри замкнул дальнюю стойку и сравнял счет. Россияне снова вышли вперед благодаря точному удару Чишкалы, который мощно пробил с лета после розыгрыша углового. Грузия могла во второй раз восстановить равновесие, однако стойка сыграла за Россию.

Обе команды могли изменить счет на табло. Купатадзе снова продемонстрировал умение творить чудеса в воротах, а грузины последние минуты игры провели с пятью полевыми. К сожалению, отыграться не смогли. Путилов минимум в двух эпизодах спасал россиян. На последних секундах грузины получили третий гол в пустые ворота. 3:1.

Соответственно именно с Россией сыграет сборная Украины в полуфинале чемпионата Европы. Эпохальный матч состоится 4 февраля. Другого финалиста определят Португалия и победитель пары Испания – Словакия.

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