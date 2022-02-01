"Сине-желтые" минимально выиграли первый тайм благодаря пенальти. Зварыча сбили в штрафной, а капитан Шотурма мощно пробил с 6 метров. После перерыва Украина увеличила свое преимущество до 3 голов. Сначала Корсун идеально разобрался при выходе один на один с Игитой. Казахи начали играть рискованно, и Зварыч наказал их точным ударом в пустые ворота.

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Концовка получилась нервной, поскольку Украина позволила сопернику отквитать два гола. Впрочем, подопечные Косенко вовремя пришли в себя и отгрузили еще 2 мяча в беззащитные ворота. На последней минуте Биржан Оразов оформил дубль и окончательный счет – 5:3 в пользу "сине-желтых". Следующий оппонент Украины определится сегодня в четвертьфинале Грузия – Россия.