У дуелі Росії та Грузії визначався суперник України в півфіналі футзального чемпіонату Європи. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Євро-2022 з футзалу. 1/4 фіналу

Росія – Грузія – 3:1

Голи: Ніязов, 23, Чішкала, 28, 40 – Петрі, 25

У матчі Росія – Грузія з'ясовувалося, з ким зіграє збірна України у 1/2 фіналу футзального Євро. Наша збірна вчора, 31 січня, кваліфікувалася в топ-4 команд Європи завдяки важкій перемозі над Казахстаном. Букмекери вважали Грузію аутсайдером дуелі – для кавказької збірної цей турнір став дебютним в історії.

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Перший тайм завершився без голів, хоча обидві команди мали низку моментів. Впевнено в рамці воріт діяв капітан Звіад Купатадзе – 42-річний кіпер Грузії, який кілька разів рятував свою команду. Але в дебюті другого тайму і він не зміг зарадити після потужного пострілу Ніязова з шести метрів.

Грузини швидко відігралися – Петрі замкнув дальню стійку і зрівняв рахунок. Росіяни знову вийшли вперед завдяки влучному удару Чишкали, який потужно пробив з льоту після розіграшу кутового. Грузія могла вдруге відновити рівновагу, однак стійка зіграла за Росію.

Обидві команди могли змінити рахунок на табло. Купатадзе знову продемонстрував вміння творити дива у воротах, а грузини останні хвилини гри провели з п'ятьма польовими. На жаль, відігратися не змогли. Путілов мінімум у двох епізодах рятував росіян. На останніх секундах грузини отримали третій гол у порожні ворота. 3:1.

Відповідно, саме з Росією зіграє збірна України у півфіналі чемпіонату Європи. Епохальний матч відбудеться 4 лютого. Іншого фіналіста визначать Португалія і переможець пари Іспанія – Словаччина.

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