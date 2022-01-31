Евро-2022 по футзалу, 1/4 финала

Казахстан – Украина – 3:5

Голы: Дуглас, 34, Оразов, 38, 40 – Шотурма, 15 (пен), Корсун, 25, Зварич, 30, Разуванов, 39, Лебедь, 39

Матч Казахстан – Украина стартовал в Амстердаме в 21:00 по Киеву. Встречались победитель группы B и вторая команда группы А. Казахи набрали 7 очков, не выиграв только у Словении (4:4). "Сине-желтые" дважды проиграли, но победа 6:1 над Сербией и волевой триумф балканцев над Нидерландами в третьем туре вывели нас в плей-офф со второго места.

Это уже 6-й подряд плей-офф футзального Евро для украинцев. Наша сборная является постоянным участником турнира, а в 2001 и 2003 годах даже играла в финале. Впрочем, последние пять турниров завершались для "сине-желтых" именно на первой стадии плей-офф.

В четвертьфинале нашей сборной достался Казахстан. Мощный соперник, четвертая команда рейтинга УЕФА, бронзовый призер Евро-2016 и четвертая команда последних чемпионатов Европы и мира. Подопечные Кака на нынешнем Евро еще не забивали менее 4-х голов. В матче с Украиной команде не могли помочь дисквалифицированные Тайнан и Эдсон. Кроме них, в составе казахов есть еще два натурализованных бразильца – Игита и Дуглас.

Казахстан – Украина: онлайн-трансляция матча 1/4 финала футзального Евро-2022 – шанс прервать неприятную серию

К слову, победитель поединка в полуфинале выходит на сильнейшего в дуэли России и Грузии. Эти команды сыграют свой четвертьфинал во вторник, 1 февраля.

Несколько нервное и сумбурное начало от украинцев – первый фол уже на стартовых секундах. Шотурма головой самоотверженно заблокировал мощный удар по нашим воротам. Мяч получше держался у казахов, но без явных моментов у обеих ворот. Игита – кипер Казахстана – начал подключаться к атакам даже на половине поля Украины. Намерение было понятно – разыграть лишнего и вывести на удар. К сожалению, перехвата от наших не случилось.

Дважды пробивал Лебедь – в обоих случаях мимо ворот. Подопечные Кака били гораздо больше, однако Ципун на первых минутах в игру не вступал. А вот на 9-й не спас бы и он, но мяч после мощного удара Турсагулова попал в дальнюю штангу, а добить не смогли. Повезло команде Косенко. Классный сейв от Ципуна, среагировавшего на коварный удар соперника. Четыре фола от наших уже в середине тайма – тенденция настораживала.

Добавил Казахстан и уже Игита приложился из середины поля, однако Ципун спас. Очень хороший турнир от кипера сборной Украины. Казахи продолжали обстреливать наши ворота со средних дистанций. Близок к успеху был Дуглас, чуть не попавший в девятку. Наконец Игита вступил в игру после выхода Зварича под острым углом.

Ближе к перерыву Украина добавила, а на 15-й минуте заработала право на 6-метровый пенальти после фола Валиуллина против Зварича! Петр Шотурма подошел к мячу и мощным ударом вывел "сине-желтых" вперед.

Этот гол прибавил уверенности ребятам Александра Косенко. Абакшин головой замыкал длинный пас Шотурмы, но тут Игита уже спас. Кака в технической зоне заметно занервничал. Еще одна классная атака наших завершилась ударом Шотурмы. Немного неточно. Но что сделал Чернявский! Отобрал мяч, прошел двоих и пробил в дальний угол. Игита был уже не у дел, но штанга сыграла не за нас.

А вот на последних секундах тайма каркас ворот снова подстраховал Ципуна. 1:0 в пользу Украины по голам, 1:2 – по попаданиям в стойку. Казахи несколько своих шансов не реализовали, но и "сине-желтые" могли отличиться не только с пенальти.

Первый момент после перерыва за казахами – Ципун спас ценой собственного здоровья, получив болезненный удар. Едва не привезли момент украинцы, обрезавшись у своих ворот. Несколько нервный старт, как и в первом тайме. Лебедь в прыжке дважды в течение нескольких секунд заблокировал удары соперника! В чем нашим точно не откажешь – это в характере и дисциплине. Очень самоотверженно бьются ребята Косенко.

За неполные четыре минуты казахи собрали уже три фола, но параллельно с этим продолжали давить на ворота Ципуна. Но одна из немногих атак "сине-желтых" после перерыва завершилась голом. И каким! Корсун принял длинный пас от Зварича и вторым касанием пробросил мимо Игиты. 2:0 – браво!

Кипер казахов снова начал играть как пятый полевой. Несколько ударов Игиты цели не достигли, а вот украинцы могли наказать соперника. Лебедь после перехвата не попал в пустые ворота со своей половины площадки. Еще один хороший момент упустили украинцы, не реализовав выход три в одного. Но тут же счет все-таки стал разгромным. Зварич классным ударом со своей половины забил третий гол. Роскошная траектория и 3:0.

Тут же Игита едва не привез четвёртый, обрезавшись в центре поля. Стойка снова сыграла за казахов. Еще один удар со своей половины поля – рядом со штангой! Поплыли казахи, можно и нужно добивать. Перешли соперники на игру с полноценным пятым полевым и сократили отставание. Дуглас мощным ударом от перекладины прошил Ципуна. Без шансов для кипера. Наступили очень нервные минуты.

Украинский кипер в шпагате спас после очередного удара Дугласа. Поймал мяч Кирилл и сразу пробил – немного неточно. Пятый командный фол от казахов, ва-банк пошли соперники. Снова мог забивать Ципун, но не попал. И тут Казахстан забил второй гол – до конца второго тайма еще 2 минуты 4 секунды...

Казахи пошли вырывать ничью, но в течение минуты пропустили дважды ударами в пустые ворота. Еще один пропущенный нами уже ничего не изменил. Украина – в полуфинале, прервав серию из пяти вылетов в 1/4! Соперником подопечных Косенко 4 февраля станет победитель пары Россия – Грузия.