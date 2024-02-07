"Украина сохранит свое место в Исполкоме УЕФА. Вопрос об исключении или приостановлении членства Андрея Павелко нет в повестке дня завтрашнего конгресса в Париже.

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В УЕФА руководствуются понятием презумпции невиновности, поэтому до любых приговоров суда не будут делать лишних маневров. Павелко с середины июня прошлого года находится в следственном изоляторе. Хотя, по словам его адвокатов, следственные действия по делу уже давно закончились", – написал Бурбас в своем Telegram-канале.

К слову, Павелко переизбрали в Исполком УЕФА в апреле 2023-го сроком на 4 года. Сейчас экс-глава украинского футбола пребывает в СИЗО по обвинению в коррупции и отмывании денег.

Напомним, новый президент УАФ Андрей Шевченко находится в Париже на конгрессе УЕФА – это мероприятие стало для него первым в новой ипостаси. Один из ключевых вопросов заседания – голосование за изменения в устав, которые позволят Александеру Чеферину в 2027-м году баллотироваться на новый президентский срок.

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