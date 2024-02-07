"Україна збереже своє місце у Виконкомі УЄФА. Питання про виключення чи призупинення членства Андрія Павелка немає на порядку денному завтрашнього конгресу у Парижі.

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В УЄФА керуються поняттям презумпції невинуватості, тож до будь-яких вироків суду не робитимуть зайвих маневрів. Павелко від середини червня минулого року перебуває у слідчому ізоляторі. Хоча, зі слів його адвокатів, слідчі дії по справі вже давно закінчилися", – написав Бурбас у своєму Telegram-каналі.

До слова, Павелко переобрали до Виконкому УЄФА у квітні 2023-го терміном на 4 роки. Нині екс-очільник українського футболу перебуває у СІЗО через звинувачення в корупції та відмиванні грошей.

Нагадаємо, новий президент УАФ Андрій Шевченко зараз перебуває у Парижі на конгресі УЄФА – цей захід став для нього першим у новій іпостасі. Одне з ключових питань засідання – голосування за зміни до статуту, які дозволять Александеру Чеферіну у 2027-му році балотуватися на новий президентський термін.

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