"Смена руководства должна была произойти давно. То, что происходило в нашем футболе во времена Павелко – это катастрофа. Сегодня есть большая надежда, что в УАФ пришли люди, которые реально хотят вернуть наш футбол на должный уровень. Надеюсь, они вернут доверие к Ассоциации и полностью поменяют судейский корпус. Нужно сделать так, чтобы все футболисты и тренеры снова поверили в честность арбитров.

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Думаю, с приходом Шевченко все изменится в лучшую сторону, будет прозрачность, налаженная система управления и контроля. При Павелко УАФ была полностью закрытой структурой.

Лучи и других итальянцев тоже надо убирать. Чем они лучше Павелко? Это была одна шайка, которая выполняла команды, отдаваемые на пятом этаже Дома футбола. Это все знают. Кто бы ни пришел вместо них, главное – чтобы это был честный человек, который действует по совести и хочет изменить тот беспредел, который был раньше.

Павелко – это перечеркнутая страница для украинского футбола. Не превратит ли система со временем Шевченко в Павелко? Думаю, что нет. Такой мерзости, как Павелко, больше не будет в украинском футболе", – сказал Гельзин в комментарии Sport-Express.

Напомним, первым вице-президентом УАФ избрали юриста Павла Бойчука. Сергей Ребров (главный тренер сборной Украины) и Александр Шевченко (глава Львовской ассоциации футбола) получили должности вице-президентов организации.

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