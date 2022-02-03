Украина – Россия: где смотреть полуфинал Евро-2022 по футзалу
15:32 - Читати українською
Футзальная сборная Украины противостоит россиянам в полуфинале чемпионата Европы. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол24".
Полуфинал Евро-2022 Украина – Россия состоится 4 февраля в 18:00 по киевскому времени. Команды сыграют в Амстердаме на арене Зигго Дом.
В прямом эфире матч покажет официальный транслятор UA:Перший. Смотреть игру онлайн можно на сайте "Суспільне Спорт" по этой ссылке.
Украина впервые за 17 лет вышла в полуфинал футзального Евро. Наши парни заняли второе место в группе благодаря разгрому сербов, а в четвертьфинале выбили Казахстан.
Украина вышла в полуфинал футзального Евро-2022 – "сине-желтые" драматически одолели Казахстан и сыграют с Россией
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