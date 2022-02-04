Протистояння України та Росії у півфіналі футзального Євро обіцяє бути гарячим. Принциповий підтекст, височенна напруга та відсутність права на помилку – що вийде на перший план та матиме значення сьогодні ввечері?

Україна – Росія: прогноз на півфінал Євро-2022 з футзалу

Футбол 24 представляє вашій увазі чотири емоційні монологи про битву в Амстердамі.

"Варто зберігати гаряче серце і холодний розум"

Артем Федецький, екс-захисник збірної України з футболу

– Я дивився усі матчі збірної України на Євро і мені дуже приємно, що хлопці пробилися у півфінал. Попереду у нас великий матч – нарешті ми гратимемо з Росією. Якщо аналізувати майбутню гру, то можу вести мову тільки щодо нашої збірної. Інша команда мені абсолютно не цікава. Не слідкував за ними і не дивився жодного їхнього матчу.

Зустріч із Казахстаном видалася дуже цікавою. Особливо відзначу шалену кінцівку, яка подарувала нам багато емоцій та драйв. Зізнаюся чесно – за підсумковий результат я не переживав. Можливо, спершу казахи володіли ініціативою, але потім ми почали контролювати м'яч і створювати моменти. Наш вихід у наступний етап – повністю справедливий.

Мені подобається атмосфера у нашій команді. Коли переглядав відео з автобуса, де хлопці виконували "Червону руту", у мене мурашки по шкірі бігали. У півфіналі за збірну вболіватиме вся країна. Наша сила – у єдності. Вірю у позитивний результат і сподіваюся на повторення історичного досягнення – виходу у фінал.

Якщо врахувати ті події, які відбуваються на Сході, по периметру всього нашого кордону… Звичайно, хлопці розуміють усю відповідальність. Проте тут варто зберігати гаряче серце і холодний розум. Слід абстрагуватися від усіх обставин. Це сидітиме у голові і створюватиме зайвий тиск. У будь-якому разі такі думки треба звести до мінімуму. Наші збірники і так зробили подвиг. Та попереду є ще одна можливість для подвигу. Треба довести, що ми сильніші.

"Півфінал часто є складнішим за фінал"

Раміс Мансуров, екс-гравець збірної України з футзалу, віце-чемпіон Європи

– Після прикрої поразки Нідерландам у першому турі наша команда знайшла свою гру, відчула смак перемоги і дасть бій будь-якому супернику. Вихід України у півфінал мене не здивував. Поєдинок із сербами став переломним. Важливою була наша реакція на поразку – хлопці згуртувалися і здобули результат. Можливо, пощастило, адже Нідерланди у третьому турі втратили прийнятний результат у двобої з Сербією. Втім щастить сильнішому. А ми точно сильніші за нідерландців.

За підсумок матчу з казахами я не хвилювався. Просто був впевнений у результаті. Навіть за рахунку 3:2. Гра нам давалася. Так, у футзалі все швидко перевертається догори дригом. Напевно, казахам не вистачало лідерів – Тайнана та Едсона. Україна вміло використала свій шанс і знайшла свою гру. Треба її вдосконалювати і надалі проявляти.

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Мені сподобалося виконання хлопцями "Червоної рути". Це свідчить про здоровий мікроклімат у команді, взаємну підтримку. Ключова роль у цьому належить головному тренеру. Олександра Косенка я знаю дуже давно, ми разом грали у фіналі Євро-2001. Він теж емоційна людина, хоча може приховувати свої емоції на людях. Олександр Петрович сильно переживає. У нього свій тренерський стиль, великий досвід. Думаю, Косенко ще себе проявить, це зовсім не його межа.

Як на мене, один із лідерів збірної – Петро Шотурма. Це справжній капітан. Важливо те, що його підтримують інші хлопці. Відзначу також Ігоря Чернявського. Та найбільше мені подобається Ігор Корсун. А Кирила Ципуна вважаю чи не найкращим воротарем на турнірі.

Зі свого досвіду скажу: півфінал часто є складнішим за фінал. У вирішальній грі просто граєш у своє задоволення, а за крок до фіналу відчуваєш шалений тиск. Україна зробила вже чимало, проте виходити на гру з Росією треба виключно з думками про перемогу. Щодо імені суперника, то ми не можемо абстрагуватися від цього. Додаткова мотивація однозначно буде.

"Сподіваюся, фактор додаткової доби відпочинку зіграє на користь"

Максим Левицький, екс-голкіпер збірної України з футболу

– Я не був саме у такій ситуації, як гравці збірної України, коли гру супроводжує серйозний підтекст. Можу аналізувати тільки свої відчуття і порівнювати майбутній матч з принциповим дербі Сент-Етьєн – Ліон. Та, звичайно, це не те. Зрештою, у Франції я був легіонером, однак від самої тільки вивіски матчу і його статусу отримував додаткові сили та додаткову відповідальність. Насправді зациклюєшся на цьому рівно до того моменту, поки не виходиш на футбольне поле.

Чи дивитимусь матч? Скоріше, ні, ніж так. Помітив певну тенденцію – якщо дивлюся матч і вболіваю за певну команду, то вона не виграє. Це стосується не тільки футзалу чи футболу, а й навіть Формули-1. На папері моя команда начебто фаворит, але у підсумку програє. Тому планую переглянути поєдинок з Росією вже постфактум.

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Сподіваюся, що фактор додаткової доби відпочинку зіграє на нашу користь. Порівнювати силу двох команд я не можу, адже не дивився жодного матчу збірної Росії і не назву жодного прізвища з тієї команди. Шанси? Фаворитом у парі Казахстан – Україна були не ми. Як все завершилося, ми знаємо. Фаворитом у матчі зі Швецією на Євро-2020 також були не українці. Але і тоді ми мали більше часу на відпочинок. В обох випадках це зіграло нам на руку. Маю надію, що і цього разу цей фактор нам допоможе.

"Збірна Косенка – це дійсно збірна України"

Федір Пилипів, екс-гравець збірної України з футзалу, віце-чемпіон Європи

– Наша збірна уже довела всім, що може грати з будь-яким суперником. Хлопці повірили у свої сили. Думаю, вони захочуть довести, що недаремно потрапили у півфінал. Якщо вони слухатимуть тренерський штаб, то всі умови для успішного матчу у них є. Але треба розуміти, що нам буде дуже важко. Російські бразильці дуже технічні.

Скажу чесно: після поразки у першому турі я не вірив у наш вихід з групи. Взагалі. Я був дуже злий на хлопців. Не можна виходити на поєдинок з таким настроєм. Можливо, недооцінили Нідерланди. Зате коли я побачив гру із Сербією, це величезне бажання… Так, допоміг збіг обставин, коли у третьому турі не все залежало від нас. Утім цей фарт ми заслужили. Таке вже футбольне життя – якщо стараєшся, то обов’язково отримаєш винагороду.

Успіх нашої збірної – заслуга кожного гравця. Я грав з молодими Ципуном та Шотурмою. Про Кирила не говоритиму нічого, не хочу наврочити. Щодо Петра, то він крутив хребти суперникам ще у молодості: Мансуров це, Пилипів чи будь-який бразилець – значення не мало. Шотурма отримував задоволення від футзалу. Важливо, що він не знизив до себе вимоги і продовжив прогресувати. Тому зараз ми бачимо топ-виконавця. Подобаються Корсун, Абакшин, Чернявський – усі порозкривалися по ходу турніру. Які ж вони красені! До Євро у нас була чудова "четвірка", а потім травмувався Микола Білоцерковець. Як бачите, хлопці змогли його замінити.

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Сашко Косенко ще у молодості виділявся. Я більше таких футзалістів не зустрічав. Гравців такого рівня у Європі обмаль. Це футзальний цар і легенда. Я радий, що йому довірили цю посаду. Сашко – дуже спокійна людина, інколи хотілося від нього жорсткості. Треба нароздавати лящів хлопцям, завести. Можливо, він це у роздягальні робить, не знаю. Попри це, Косенко – дуже культурна і добра людина, чудовий психолог, хороший тактик.

Пригадую відчуття, які переживав у півфіналах та фіналах Євро – це щось таке, що важко описати словами. Ти представляєш 40-мільйонну країну. Співаєш її гімн, пишаєшся нею і тільки встигаєш ловити мурашки по тілу і стримувати тремтіння. На тебе дивляться батьки, діти, дружина і уся Європа. Пам’ятаю стукіт серця і спроби опанувати себе. Однак ти робиш перший крок на паркет і все це зникає.

Збірна Косенка – це дійсно збірна України. Гляньте на інші команди. Це що, нідерландці? Це що, росіяни? Це що, казахи? А от ці пацани у синьо-жовтій формі – це дійсно українці. Звичайно, два умовні бразильці підсилили б нас. Але для чого? Ми маємо чудову команду і можемо нею пишатися.

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