В пятницу, 3 мая, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда чемпионата Европы-2024/25 (U-17). Результаты лотереи ищите в этой новости на "Футбол 24".

Сборная Украины U-17 (сейчас она U-16, игроки 2008 года рождения), которую возглавляет Юрий Мороз, оказалась в группе 4, сообщает официальный сайт УАФ.

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Соперниками "сине-желтых" на этом этапе будут Бельгия, Косово и Казахстан. Одна из стран станет хозяином мини-турнира – место проведения и даты станут известны позже. Матчи запланированы на осень – первый раунд должен завершиться до 19 ноября 2024 года.

Результаты жеребьевки первого раунда квалификации Евро-2025 (U-17):

Группа 1: Англия, Швеция, Латвия, Мальта.

Группа 2: Польша, Словения, Грузия, Армения.

Группа 3: Нидерланды, Хорватия, Албания, Фарерские острова.

Группа 4: Бельгия, Украина, Косово, Казахстан.

Группа 5: Португалия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Лихтенштейн.

Группа 6: Венгрия, Греция, Румыния, Азербайджан.

Группа 7: Германия, Чехия, Беларусь, Андорра.

Группа 8: Ирландия, Шотландия, Северная Ирландия, Литва.

Группа 9: Италия, Норвегия, Уэльс, Сан-Марино.

Группа 10: Швейцария, Израиль, Черногория, Молдова.

Группа 11: Франция, Словакия, Кипр, Гибралтар.

Группа 12: Испания, Исландия, Северная Македония, Эстония.

Группа 13: Сербия, Турция, Болгария.

Группа 14: Дания, Австрия, Люксембург.

Во второй раунд отбора выходят по две лучшие команды каждой группы. После того 28 участников весной 2025 года в семи группах Лиги А будут бороться за семь путевок в финальный турнир, который летом пройдет в Албании. Сборная хозяев получила пропуск на форум автоматически, хотя и примет участие в квалификации. Остальные команды во втором раунде будут выступать в Лиге В и бороться за места в Лиге А первого отборочного этапа Евро-2027 (U-19).

Напомним, Евро-2025 (U-17) станет для представителей УЕФА отбором на чемпионат мира 2025 года в категории U-17, который пройдет с участием 48 сборных в Катаре.

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