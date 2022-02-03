Україна – Росія: де дивитися півфінал Євро-2022 з футзалу
15:30 - Читать на русском
Футзальна збірна України протистоїть росіянам у півфіналі чемпіонату Європи. Де дивитися матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол24".
Півфінал Євро-2022 Україна – Росія відбудеться 4 лютого о 18:00 за київським часом. Команди зіграють в Амстердамі на арені Зігго Дом.
У прямому етері матч покаже офіційний транслятор UA:Перший. Дивитися гру онлайн можна на сайті "Суспільне Спорт" за цим посиланням.
Україна вперше за 17 років вийшла у півфінал футзального Євро. Наші хлопці посіли друге місце в групі завдяки розгрому сербів, а у чвертьфіналі вибили Казахстан.
Україна вийшла у півфінал футзального Євро-2022 – "синьо-жовті" драматично здолали Казахстан і зіграють з Росією
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter