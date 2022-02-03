Футзальная сборная Украины сразится с Россией за выход в финал чемпионата Европы. Каков прогноз на матч, подскажет "Футбол24".

Полуфинал Евро-2022 Украина – Россия состоится 4 февраля в Амстердаме. Старт поединка в 18:00 по киевскому времени.

Букмекеры выделяют очевидного фаворита противостояния. Bwin на победу Украины дает большой коэффициент 4.75, на ничью – 4.5, а на россиян – 1.45.

Bet365 также отводит нашей сборной роль андердога. Успех "сине-желтых" оценен коэффициентом 5, ничья – 5.5, а на соперников поставили 1.36.

Специалисты Parimatch выделяют сборной Украины немного больше шансов. На победу парней Александра Косенко можно поставить за 4.37, а на Россию – 1.5.

Выход в финал сборной Украины представлен коэффициентом 3.4, выход россиян – 1.29. В финале победитель этой пары встретится с Испанией или Португалией.

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