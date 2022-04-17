Игрок покинул пределы Украины после начала войны, поскольку еще не достиг призывного возраста – нападающему всего 17 лет. Все идет к тому, что Кивинда перейдет в Бенфику, сообщает ТаТоТаке.

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По информации источника, футболист уже должен был подписать контракт, но накануне надорвал мышцу. В настоящее время Даниэль восстанавливается в лагере португальского клуба. В то же время, Украина рискует окончательно потерять Кивинду, который может получить статус беженца в Португалии или даже английское гражданство. Детали такого сценария пока не уточняются.

Напомним, Кивинда – воспитанник Академии СК Днепр-1 (в ДЮФЛ провел 68 матчей, в которых забил 37 голов). Даниэль уже второй сезон выступает за юношескую команду СК Днепр-1 и в текущем сезоне является лучшим бомбардиром чемпионата Украины U-19 (14 голов в 16 матчах).

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