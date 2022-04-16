Защитник Шахтера Николай Матвиенко остается в списке целей мерсисайдцев, сообщает Liverpool Echo.

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Приоритетным вариантом Эвертона был Джеймс Тарковски, однако Бернли не хочет отпускать своего лидера. Договориться с Шахтером в нынешних реалиях может быть гораздо проще. Действующий контракт Матвиенко рассчитан до лета 2025 года, цена по Transfermarkt составляет 11 млн евро.

Напомним, зимой Эвертон уже подписал одного украинца. "Ириски" отдали 23,5 млн евро за левого защитника Динамо Виталия Миколенко.

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