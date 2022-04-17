Гравець покинув межі України після початку війни, оскільки ще не досягнув призовного віку – нападнику лише 17 років. Все йде до того, що Ківінда перейде у Бенфіку, повідомляє ТаТоТаке.

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За інформацією джерела, футболіст вже мав підписати контракт, але напередодні надірвав м’яз. Наразі Даніель відновлюється в таборі португальського клубу. Водночас Україна ризикує остаточно втратити Ківінду, який може отримати статус біженця в Португалії чи навіть англійське громадянство. Деталі такого сценарію наразі не уточнюються.

Нагадаємо, Ківінда – вихованець Академії СК Дніпро-1 (в ДЮФЛУ провів 68 матчів, в яких забив 37 голів). Даніель вже другий сезон виступає за юнацьку команду СК Дніпро-1 і у поточному сезоні є найкращим бомбардиром чемпіонату України U-19 (14 голів у 16 матчах).

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