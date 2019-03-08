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Украина потеряла шанс приблизиться к Бельгии в таблице коэффициентов УЕФА

10:34 63 Читати українською
Украина потеряла шанс приблизиться к Бельгии в таблице коэффициентов УЕФА
Челси – Динамо / Футбол 24

Киевское Динамо крупно проиграло лондонскому Челси (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы и не принесло баллов в общую копилку украинских клубов.

17’ Педро Родригес
65’ Виллиан
90’ Каллум Хадсон-Одой
 

В течение текущей еврокубковой недели Украина не набрала баллов в таблицу коэффициентов УЕФА.

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В данный момент Украина продолжает находиться на 9-м месте и один балл уступает Бельгии (38,9 против 39,9). Все бельгийские клубы уже покинули еврокубки, поэтому Украина сохраняет шансы подняться на одну ступеньку. Если это случится, то чемпион Украины будет сеяным в Лиге чемпионов из первой корзины (при условии, что победитель турнира 2018/19 станет чемпионом в домашнем первенстве).

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Позади Украины Турция (34,6 балла), но ее представители уже завершили участие в континентальных соревнованиях. Отметим, что набрать очки для Украины у Динамо будет шанс 14 марта, когда киевляне дома будут принимать Челси в ответном матче.

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Челси - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Таблица коэффициентов УЕФА
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