Украина потеряла шанс приблизиться к Бельгии в таблице коэффициентов УЕФА

Киевское Динамо крупно проиграло лондонскому Челси (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы и не принесло баллов в общую копилку украинских клубов.

В течение текущей еврокубковой недели Украина не набрала баллов в таблицу коэффициентов УЕФА.

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В данный момент Украина продолжает находиться на 9-м месте и один балл уступает Бельгии (38,9 против 39,9). Все бельгийские клубы уже покинули еврокубки, поэтому Украина сохраняет шансы подняться на одну ступеньку. Если это случится, то чемпион Украины будет сеяным в Лиге чемпионов из первой корзины (при условии, что победитель турнира 2018/19 станет чемпионом в домашнем первенстве).

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Позади Украины Турция (34,6 балла), но ее представители уже завершили участие в континентальных соревнованиях. Отметим, что набрать очки для Украины у Динамо будет шанс 14 марта, когда киевляне дома будут принимать Челси в ответном матче.