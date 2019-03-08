Україна втратила шанс наблизитися до Бельгії у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Київське Динамо розгромно програло лондонському Челсі (0:3) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи та не принесло балів у спільну скарбничку українських клубів.

Цього єврокубкового тижня Україна не набрала балів у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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Наразі Україна продовжує перебувати на 9-му місці та одним балом поступається Бельгії (38,9 проти 39,9). Усі бельгійські клуби вже покинули єврокубки, тому Україна зберігає шанси піднятися на одну сходинку. Якщо це трапиться, то чемпіон України буде сіяним у Лізі чемпіонів із першої корзини (за умови, що переможець турніру 2018/19 стане чемпіоном у домашньому чемпіонаті).

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Позаду України Туреччина (34,6 бала), але її представники вже завершили участь у континентальних змаганнях. Відзначимо, що набрати очки для України Динамо матиме шанс 14 березня, коли вдома прийматиме Челсі в матчі-відповіді.