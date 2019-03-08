toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЧЕЛСІ - ДИНАМО ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛІГА ЄВРОПИ

Україна втратила шанс наблизитися до Бельгії у таблиці коефіцієнтів УЄФА

10:34 567 Читать на русском
Україна втратила шанс наблизитися до Бельгії у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Челсі – Динамо / Футбол 24

Київське Динамо розгромно програло лондонському Челсі (0:3) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи та не принесло балів у спільну скарбничку українських клубів.

17’ Педро Родрігес
65’ Вілліан
90’ Каллум Хадсон-Одой
 

Цього єврокубкового тижня Україна не набрала балів у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Челсі – Динамо – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Наразі Україна продовжує перебувати на 9-му місці та одним балом поступається Бельгії (38,9 проти 39,9). Усі бельгійські клуби вже покинули єврокубки, тому Україна зберігає шанси піднятися на одну сходинку. Якщо це трапиться, то чемпіон України буде сіяним у Лізі чемпіонів із першої корзини (за умови, що переможець турніру 2018/19 стане чемпіоном у домашньому чемпіонаті).

Челсі – Динамо: 0 ударів у ворота, жах 5-х гравців і провал Хацкевича в матчі Ліги Європи

Позаду України Туреччина (34,6 бала), але її представники вже завершили участь у континентальних змаганнях. Відзначимо, що набрати очки для України Динамо матиме шанс 14 березня, коли вдома прийматиме Челсі в матчі-відповіді.

Теги
Головне Челсі - Динамо Динамо Динамо Ліга Європи Таблиця коефіцієнтів УЄФА
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
41
хв
Ювентус
21:30
Удінезе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук