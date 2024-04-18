Украинские фанаты узнали, на каких платформах можно будет смотреть матчи Евро-2024.

Медиасервис MEGOGO стал официальным вещателем чемпионата Европы по футболу УЕФА 2024 года. Все матчи турнира будут доступны эксклюзивно на MEGOGO.

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Суспільне Мовлення станет партнером медиасервиса в трансляции УЕФА Евро-2024. Болельщики смогут смотреть отдельные матчи Евро-2024 на местных телеканалах "Суспільного" (например, "Суспільне Львів", "Суспільне Черкаси", "Суспільне Чернівці" и др.) в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

Общественный вещатель будет транслировать: матч-открытие, по одному матчу группового этапа в день, включая матчи сборной Украины, а также половину матчей раунда 1/8 финала, четвертьфиналы, оба полуфинала и сам финал, включая все матчи сборной Украины на стадии плей-офф в случае попадания туда нашей команды.

Эти матчи можно будет увидеть в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

Все матчи УЕФА Евро-2024 будут доступны на MEGOGO по подписке; детали будут объявлены вскоре.

Распределение матчей группового этапа турнира уже известно. Расписание доступно в графике ниже. Распределение матчей раунда 16 и четвертьфинальных матчей состоится непосредственно во время турнира. Комментаторами для обоих вещателей будут представители комментаторской команды MEGOGO.

Напомним, что медиасервис MEGOGO был официальным транслятором кампании отборочного цикла на Евро, которая длилась в 2022-24 годах и является официальным транслятором национальной сборной Украины по футболу.

Расписание трансляций 1 тура Евро-2024 в Украине:

2 тура

3 тура

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